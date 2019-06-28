Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 09:35 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA SALARIA E CASSIA, TRA BOCCEA E AURELIA E, AVANTI, TRA A91 APPIA;
SI STA IN CODA PER TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR;
SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE PROVOCA CODE IN DIREZIONE ROMA. SEMPRE SULLA PONTINA, CODE TRA LO SVINCOLO CON LA LAURENTINA E VIA VALLELATA MA IN DIREZIONE APRILIA. INFINE CODE TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO.
SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA;
LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA;
DA WILLIAMS TALARICO AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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