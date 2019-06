Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E PRENESTINA

MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA BOCCEA E AURELIA E TRA ARDEATINA E APPIA

SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI

CODE SULLA PONTINA PER LAVORI DA PARTE DI ANAS TRA VIA VALLELLATA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE DI POMEZIA

SULLA PRENESTINA SI RALLENTA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI.

DA WILLIAMS TALARICO AL MOMENTO È TUTTO

