Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA L’INCIDENTE AD ALTEZZA PRENESTINA E’ STATO RISOLTO PERMANGONO LE CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA
MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA BOCCEA E AURELIA E CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI
CODE SULLA PONTINA PER LAVORI DA PARTE DI ANAS TRA APRILIA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE DI POMEZIA
SULLA PRENESTINA SI RALLENTA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI.
DA WILLIAMS TALARICO AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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