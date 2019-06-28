Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 15:20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDIDENTE CAUSA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA COLOMBO, ATTUALMENTE SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA CENTRALE PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA.
CONTINUANDO SUL RACCORDO, PER IL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA, E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE LA STORTA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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