Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 15:20 TOMMASO RENZI

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDIDENTE CAUSA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA COLOMBO, ATTUALMENTE SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA CENTRALE PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA.

CONTINUANDO SUL RACCORDO, PER IL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA, E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR

RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE LA STORTA

