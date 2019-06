Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 16:20 TOMMASO RENZI

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDIDENTE CAUSA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA COLOMBO, ATTUALMENTE SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA CENTRALE PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA

UN INCIDNTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA, PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL DEL MARMO, RIMOSSO INVECE IL PRECEDENTE INCIDNETE ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, DOVE PERMANGONO CODE PER TRAFFFICO INTENSO A PARTIRE DALLA TUSCOLANA

CONTINUANTO SUL RACCORDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE TRA CASSIA E FLAMINIA E TRA BUFALOTTA E CASILINA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E VAI DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CANTRO DELLA CAPITALE

TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA VIA DELL’OCEANO ATLANTICO E SPINACETO IN DIREIZONE DI POMEZIA

