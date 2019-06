Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DUE INCIDIDENTI CAUSANO CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA COLOMBO E TRA LA PRENESTINA E L’A24 ROMA-TERAMO, SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRAVIAMO CODE A TRATTI TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA

SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL DEL MARMO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SUL TRATTO INTERESSATO, MENTRE PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRAVIAMO CODE TRA CASSIA E SALARIA, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA PRENESTINA E TRA LA CASILINA E L’APPIA

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI IN DIREIZONE DEL RACCORDO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLAINA E VAI DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CANTRO

UN INCIDENTE ANCHE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CAUSA CODE A PARTIRE DA MALAGROTTA IN DIREIZONE DI ROMA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREIZONE DI POMEZIA

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral