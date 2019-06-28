Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
RIMOSSI GLI INCIDENTI SUL RACCORDO IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA RISPETTIVAMENTE DELLA COLOMBO E DELL’A24 ROMA-TERAMO, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA LAURENTINA E APPIA E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAOVAIMO CODE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, TRA BUFALOTTA E TIBURTINE E TRA L’A24 ROMA-TERAMO E LA CASILINA
UN INCIDENTE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CAUSA CODE A PARTIRE DA MALAGROTTA IN DIREIZONE DI ROMA
SULLA PONTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONDE DI POMEZIA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TRAOVIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI, MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE TRA SPINACETO ED IL RACCORDO
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLAINA E VAI DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral