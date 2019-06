Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA ROAM-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E APPIA E TRA PRENESTINA E L’A24 ROMA-TERAMO, MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA

UN INCIDENTE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CAUSA CODE A PARTIRE DA MALAGROTTA IN DIREIZONE DI ROMA

TROVIAMO UN INCIDNETE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TUFETTO CHE CAUSA CODE A PARTIRE DA CINQUE PODERI, RIMOSSO INVECE IL PRECEDENTE INCIDNETE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, DOVE PERMANGONO CODE PER IL TRAFFICO INTENSO A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DI POMEZIA, MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO CODE TRA SPINACETE ED IL RACCORDO

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO

CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA FIUMICINO ED IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA

SEMPRE IN DIREZIONE DI OSTIA CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA CIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral