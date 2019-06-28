Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA CASILINA E L’APPIA
CODE SULL’A1 ROMA-NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI
SULL’AURELIA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MALAGROTTA ED IL RACCORDO A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREIZONE DELLA CAPITALE
TROVIAMO UN INCIDNETE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TUFETTO CHE CAUSA CODE A PARTIRE DA CINQUE PODERI, MENTRE PER TRAFFICO INTENSO TRAVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA ED IN SENSO OPPOSTO TRA SPINACETO ED IL RACCORDO
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO ED IN SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA FIUMICINO ED IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA
SEMPRE IN DIREZIONE DI OSTIA CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA CIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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