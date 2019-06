Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 18:45

Errore: L'attributo resource non è valido.

VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZIBUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA CASILINA E L’APPIACODE SULL’A1 ROMA-NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLISULL’AURELIA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MALAGROTTA ED IL RACCORDO A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREIZONE DELLA CAPITALETROVIAMO UN INCIDNETE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TUFETTO CHE CAUSA CODE A PARTIRE DA CINQUE PODERI, MENTRE PER TRAFFICO INTENSO TRAVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA ED IN SENSO OPPOSTO TRA SPINACETO ED IL RACCORDOCODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO ED IN SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ESTCODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA FIUMICINO ED IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIASEMPRE IN DIREZIONE DI OSTIA CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA CIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDEDA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTOServizio fornito da Astral