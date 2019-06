Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

INIZIAMO SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CAREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MAREE PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E APPIA

CODE ANCHE SULL’A1 ROMA-NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI

SULL’AURELIA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MALAGROTTA ED IL RACCORDO A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREIZONE DELLA CAPITALE

RIMOSSO L’INCIDNETE CHE CREAVA DISAGIA SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TUFETTO, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CINQUE PODERI E VIA DEI RUTULI IN DIREIZONE DI LATINA, SEMPRE SULLA PONTINA TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE DI POMEZIA

TRAFFICO RALLENTATO SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA FIUMICINO ED IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA

SEMPRE IN DIREZIONE DI OSTIA CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA CIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO A CAUSA DI UN INCIDNETE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTA TROVIAMO CODE A PARTIRE DALLA FLAMINIA, MENTRE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA PRENESTINA E L’APPIA, INVECE SULLA CARREGGIATA ESTERNA VI SONO CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DELA MARE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

SULL’A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO IN DIREZIONO DI ROMA, PROSEGUENDO SLL’A1 ROMA-NAPOLI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO CODE TRA SAN CERSARE E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI

SULL’AURELIA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MALAGROTTA ED IL RACCORDO A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREIZONE DELLA CAPITALE

TRAFFICO RALLENTATO SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA E PROSEGUENDO TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CINQUE PODERI E TUFETTO SEMPRE IN DIREZIONE DI LATINA

CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA FIUMICINO ED IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA

SEMPRE IN DIREZIONE DI OSTIA CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA CIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral