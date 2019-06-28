Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SULL’A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO IN DIREZIONO DI ROMA, PROSEGUENDO SLL’A1 ROMA-NAPOLI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO CODE TRA SAN CERSARE E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI
SUL RACCORDO A CAUSA DI UN INCIDNETE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTA TROVIAMO CODE A PARTIRE DALLA FLAMINIA, MENTRE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA CASILINA E L’APPIA, INVECE SULLA CARREGGIATA ESTERNA VI SONO CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DELA MARE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
TRAFFICO RALLENTATO SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULL’AURELIA RISOLTO L’INCIDENTE CHE CREAVA DISAGI, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREIZONE DI ROMA
CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA
CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA FIUMICINO ED IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA
SEMPRE IN DIREZIONE DI OSTIA CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA CIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
ERA L’ULTIMO AGGIORNAMENTO DI OGGI, DA TOMMASO RENZI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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