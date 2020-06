Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2020 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

A FIUMICINO PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE, ATTIVO DIVIETO DI SORPASSO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, RESTINGIEMNTO DI CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITà A 30 KM /h IN VIA ANCO MARZIO TRA VIA CARLO MARGOTTINI E VIA TEMPIO DELLA FORTUNA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA OGGI E FINO AL TERMINE DEI LAVORI

A CIVITAVECCHIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CONDOTTA IDRICA TERRITORIALE ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN VIA TARQUINIA DA DOMANI 29 GIUGNO E FINO ALL 11 LUGLIO IN FASCIA ORARIA 7 – 17 PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

SULLA STATALE UMBRO LAZIALE FINO AL 17 LUGLIO PER CONSENTIRE I LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SINISTRA E DESTRA IN TRATTI SALTUARI NEI DUE SENSI DI MARCIA, TALI INTERVENTI VERRANNO EFFETTUATI DALLE 7 E FINO ALLE ORE 18, PRESTARE ATTENZIONE, CANTIERE IN MOVIMENTO.

Servizio fornito da Astral