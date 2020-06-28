Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2020 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO Con ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
PERCORRENDO LA STATALE AURELIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TROVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA TUSCOLANA A ROCCA PRIORA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA ARENATURA NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA CASILINA SI RALLENTA A ZAGAROLO ALL’ALTEZZA DI VIA DI GALLICANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA TRAFFICO RALLENTATO A GAETA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANT’AGOSTINO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE A FORMIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO SULLA STATALE APPIA DOMIZIANA TRA VIA PONTE RITTO E VIA DE GASPERI IN DIREZIONE SPERLONGA
Servizio fornito da Astral