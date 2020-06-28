Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2020 ore 10:30

di - 28 Giugno 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2020 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO Con ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
    RIMANENDO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER VIA AURELIA IN COMPLANARE ESTERNA
    SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
    CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA
    SULLA REGIONALE FLACCA RALLENTAMENTI E CODE TRA SPERLONGA E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ITRI, FONDI E MONTE SAN BIAGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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