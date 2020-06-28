Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2020 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2020 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO Con ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA RRGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA TRA VIA DELLA MECCANICA E BIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE CAMPO DI CARNE
AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STATALE AURELIA SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA
SULLA REGIONALE FLACCA RALLENTAMENTI E CODE TRA SPERLONGA E GAETA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ITRI, FONDI E MONTE SAN BIAGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral