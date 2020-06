Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2020 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO Con ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

PERCORRENDO LA STATALE AURELIA SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMANENDO SULLA VIA LITORANEA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A COLLE ROMITO TRA VIA DEI MUGHETTI E VIA ROMAGNA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA TRA VIA DELLA MECCANICA E BIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE CAMPO DI CARNE

AD ANZIO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA FANCIULLA D’ANZIO, TRA VIALE SEVERIANO E VIA DEL FARO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE A NETTUNO SI STA IN CODA IN VIA VISCA TRA VIA COLOMBO E VIA SCIPIONE BORGHESE NELLE DUE DIREZIONI

A TERRACINA RALLENTAMENTI IN VIA ROMA T RA VIA BADINO E LUNGOMARE MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE PERCORRENDO LA REGIONALE FLACCA TRAFFICO RALLENTATO A GAETA ALL’ALTEZZA FI VIA SAN T’AGOSTINO NELLE DUE DIREZIONI

