Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2020 ore 12:30

di - 28 Giugno 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2020 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO Con ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    PERCORRENDO LA STATALE AURELIA SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    RIMANENDO SULLA VIA LITORANEA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A COLLE ROMITO TRA VIA DEI MUGHETTI E VIA ROMAGNA NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA TRA VIA DELLA MECCANICA E BIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE CAMPO DI CARNE
    AD ANZIO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA FANCIULLA D’ANZIO, TRA VIALE SEVERIANO E VIA DEL FARO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE A NETTUNO SI STA IN CODA IN VIA VISCA TRA VIA COLOMBO E VIA SCIPIONE BORGHESE NELLE DUE DIREZIONI
    A TERRACINA RALLENTAMENTI IN VIA ROMA T RA VIA BADINO E LUNGOMARE MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    INFINE PERCORRENDO LA REGIONALE FLACCA TRAFFICO RALLENTATO A GAETA ALL’ALTEZZA FI VIA SAN T’AGOSTINO NELLE DUE DIREZIONI
    Servizio fornito da Astral

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