Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2020 ore 13:30

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SUL LITORALE LAZIALE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD ANZIO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA FANCIULLA D’ANZIO, TRA VIALE SEVERIANO E VIA DEL FARO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE A NETTUNO SI STA IN CODA IN VIA VISCA TRA VIA COLOMBO E VIA SCIPIONE BORGHESE NELLE DUE DIREZIONI

SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEGLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO NEI DUE SENSI

A FIUGGI RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE VIA PER FIUGGI ALL’ALTEZZA DI VIALE FONTE ANTICOLANA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE A FROSINONE SI STA IN CODA IN VIALE AMERICA ALL’ALTEZZA DI VIA FIRENZE IN DIREZIONE REGIONALE DI FROSINONE E GAETA

