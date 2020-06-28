Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2020 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO Con ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SUL LITORALE LAZIALE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
AD ANZIO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA FANCIULLA D’ANZIO, TRA VIALE SEVERIANO E VIA DEL FARO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE A NETTUNO SI STA IN CODA IN VIA VISCA TRA VIA COLOMBO E VIA SCIPIONE BORGHESE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEGLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO NEI DUE SENSI
A FIUGGI RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE VIA PER FIUGGI ALL’ALTEZZA DI VIALE FONTE ANTICOLANA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE A FROSINONE SI STA IN CODA IN VIALE AMERICA ALL’ALTEZZA DI VIA FIRENZE IN DIREZIONE REGIONALE DI FROSINONE E GAETA
Servizio fornito da Astral