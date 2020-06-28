Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2020 ore 15:30

di - 28 Giugno 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2020 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    SULLA VIA LITORANEA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE A NETTUNO SI STA IN CODA IN VIA VISCA TRA VIA COLOMBO E VIA SCIPIONE BORGHESE NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEGLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO NEI DUE SENSI
    A LATINA SULLA STRADA DEL LUNGOMARE, CODE TRA FOCE VERDE E LIDO DI CAPO PORTIERE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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