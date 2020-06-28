Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2020 ORE 17:20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULL’AURELIA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA
SULLA COLOMBO IN DIREZIONE ROMA CODE PER LAVORI TRA MALAFEDE E MEZZOCAMMINO
SULLA VIA LITORANEA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A TORVAIANICA SU VIA ARNO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE PO
A LATINA SULLA STRADA DEL LUNGOMARE, CODE TRA FOCE VERDE E RIO MARTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral