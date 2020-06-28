Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2020 ore 18:30

di - 28 Giugno 2020 - 18:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2020 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    SULLA NETTUNENSE CODE PER INCIDENTE TRA CAMPO DI CARNE E LAVINIO
    SULL’AURELIA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA
    SULLA COLOMBO IN DIREZIONE ROMA CODE PER LAVORI TRA MALAFEDE E MEZZOCAMMINO
    SULLA VIA LITORANEA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    A TORVAIANICA SU VIA ARNO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE PO
    A LATINA SULLA STRADA DEL LUNGOMARE, CODE TRA FOCE VERDE E RIO MARTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home