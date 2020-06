Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2020 ORE 19:20 WILLIAMS TALARICO

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SULL’AURELIA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA

SULLA COLOMBO IN DIREZIONE ROMA CODE PER LAVORI TRA MALAFEDE E MEZZOCAMMINO

SULLA VIA LITORANEA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA FLACCA CODE TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

A LATINA SULLA STRADA DEL LUNGOMARE, CODE TRA FOCE VERDE E RIO MARTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

