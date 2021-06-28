Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2021 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2021 ORE 11:20 ERICA TERENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN APERTURA CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E LAURENTINA.
NELL’AMBITO DEL TRAPORTO PUBBLICO MERCOLEDI’ 30 GIUGNO ULTIMO GIORNO DI ATTIVITA’ PER LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO.
E SEMPRE PER I TRASPORTI, A CAUSA DI LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, INTERROTTA LA LINEA TERMINI CENTOCELLE OGGI E DOMANI. IL SERVIZIO RIPRENDERA’ ALLE 13 DI MERCOLEDì 30 GIUGNO.
DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral