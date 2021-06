Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2021 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2021 ORE 18.20 FT

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO

TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI PER INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI CECCANO. TRENI INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE DA ANAGNI A CASSINO CON UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 40 MINUTI

VENIAMO ALLA VIABILITA’

PERMANGONO CODE A TRATTI PER INCIDENTE ORMAI RIMOSSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNJA TRA A91 ROMA FIUMICINO E PONTINA.

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTE ALTEZZI PISANA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, ALTEZZA BORGO ISONZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEMPRE SULLA PONTINA PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA POMEZIA E APIRLIA IN DIREZIONE LATINA

PER I CANTIERI

SULLA REGIONALE 411 DIRAMAZIONE DI CAMPO CATINO ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 16+000 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE A CURA DI ASTRALSPA. PRESTARE ATTENZIONE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

MERCOLEDI’ 30 GIUGNO ULTIMO GIORNO DI ATTIVITA’ PER LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC

INOLTRE, NELLA CAPITALE IL SERVIZIO E’ SOSPESO PER LA FESTIVITA’ DEI SANTI PIETRO E PAOLO, MARTEDI’ 29 GIUGNO

E CONCLUDIAMO CON I LAVORI DI RINNOVO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE, CIRCOLAZIONE SOSPESA OGGI E DOMANI

LA RIPRESA DEL SERVIZIO E’ PREVISTA PER MERCOLEDI’ 30 GIUGNO ALLE ORE 13.00

