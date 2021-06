Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2021 ORE 20.20 FT

BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

VENIAMO ALLA VIABILITA’

SUL RACCRDO RALLENTAMETNI PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

PER I CANTIERI

SULLA REGIONALE 213 FLACCA CODE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL PONTE ARIANA E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO

SULLA REGIONALE 411 DIRAMAZIONE DI CAMPO CATINO ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 16+000 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE A CURA DI ASTRALSPA. PRESTARE ATTENZIONE

PASSIAMO AL TRASPORTO

PUBBLICO

MERCOLEDI’ 30 GIUGNO ULTIMO GIORNO DI ATTIVITA’ PER LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC

INOLTRE, NELLA CAPITALE IL SERVIZIO E’ SOSPESO PER LA FESTIVITA’ DEI SANTI PIETRO E PAOLO, MARTEDI’ 29 GIUGNO

E CONCLUDIAMO CON I LAVORI DI RINNOVO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE, CIRCOLAZIONE SOSPESA OGGI E DOMANI

LA RIPRESA DEL SERVIZIO E’ PREVISTA PER MERCOLEDI’ 30 GIUGNO ALLE ORE 13.00

LAZIOMAR INFORMA CHE DOMANI 29 GIUGNO è PREVISTA UNA CORSA STRAORDINARIA DELLA UNITA’ VELOCE FORMIA PONZA ALLE ORE 10

E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral