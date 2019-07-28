Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 7.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO AL’ALTEZZA DELLA VIA BRACCIANENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA CASSIA BIS SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO OSPEDALE SANT’ANDREA IN DIREZIONE ROMA
RIMANENDO SULLA CASSIA BIS RALLENTAMENTI TRA CESANO E FORMELLO SEMPRE VERSO LA CAPITALE
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA MOTE CERVIALTO E VIA TOR SANT’ANTONIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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