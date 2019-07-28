Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 8.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA DI PRATICA SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA VILLAGGIO AZZURRO E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE OSTIA
PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ARIANA SI RALLENTA A LARIANO ALL’ALTEZZA DI VIA TEVERE IN DIREZIONE VELLETRI
IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO A SANTA LUCIA ALL’ALTEZZA DI VIA TACITO NEI DEU SENSI DI MARCIA
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO AL’ALTEZZA DELLA VIA BRACCIANENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA CASSIA BIS RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FORMELLO NELLE DUE DIREZIONI
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