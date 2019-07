Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 8.20

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

IN VIA DI PRATICA SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA VILLAGGIO AZZURRO E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE OSTIA

PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ARIANA SI RALLENTA A LARIANO ALL’ALTEZZA DI VIA TEVERE IN DIREZIONE VELLETRI

IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO A SANTA LUCIA ALL’ALTEZZA DI VIA TACITO NEI DEU SENSI DI MARCIA

IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO AL’ALTEZZA DELLA VIA BRACCIANENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA CASSIA BIS RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FORMELLO NELLE DUE DIREZIONI

