Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 9.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
A MARINA DI ARDEA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PETTIROSSO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA LAURENTINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA BIS TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE ROMA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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