Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 10.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO VIA CASSIA A VETRALLA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CURA DI VETRALLA E MADONNA DI LORETO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA CASSIA BIS SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE ROMA
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TORVAIANICA
MENTRE IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI DI MARCIA
AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA ALDOBRANDINI TRA PIAZZA DELLA PACE E VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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