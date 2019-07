Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 11.20

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE SALARIA E BUFALOTTA IN COMPLANARE INTERNA

SULLA A1 ROMA – NAPOLI RALLENTAMENTI TRA COLLEFERRO ED ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI

SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI,

PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA GINESTRETO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA APPIA AD ALBANO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA GRAMSCI E VIA CAIROLI NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA CASILINA SI RALLENTA A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI FONTANA CANDIDA NEI DUE SENSI DI MARCIA

