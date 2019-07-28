Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 12.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
PERCORRENDO LA CASSIA BIS RALLENTAMENTRI TRA LE RUGHE E FORMELLO NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E COLLE ROMITO
MENTRE A TOR SAN LORENZO SI STA IN CODA SULLA PRINCIPALE VIA LAURENTINA TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
RIMANENDO IN VIA APPIA SUD SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI SCAURI, FORMIA E FONDI NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE E SAN FELIE CIRCEO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA TERRACINA TRA TORRE OLEVOLA E PORTO BADINO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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