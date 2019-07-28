Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 13.20
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ROMANA TRA VIA DI SANTO STEFANO E LARGO DELLO ZODIACO IN DIREZIONE OSTERIA NUOVA
PERCORRENDO VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA A LAVINO, SUL LITORALE ROMANO ALL’ALTEZZA DI VIALE ALLA MARINA NELLE DUE DIREZIONI
AD ANZIO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ALDOBRANDINI TRA VIA ROMA E PIAZZA DELLA PACE NEI DUE SENSI
PERCORRENDO VIA DI TERRACINA A SAN FELICE CIRCEO SI RALLENTA TRA PORTO BADINO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE A TERRACINA RALLENTAMENTI IN VIA ROMA TRA LA VIA APPIA ED IL LUNGOMARE MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO PER TECCHIENA IN DIREZIONE FIUGGI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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