Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 13.20

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ROMANA TRA VIA DI SANTO STEFANO E LARGO DELLO ZODIACO IN DIREZIONE OSTERIA NUOVA

PERCORRENDO VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SI RALLENTA A LAVINO, SUL LITORALE ROMANO ALL’ALTEZZA DI VIALE ALLA MARINA NELLE DUE DIREZIONI

AD ANZIO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ALDOBRANDINI TRA VIA ROMA E PIAZZA DELLA PACE NEI DUE SENSI

PERCORRENDO VIA DI TERRACINA A SAN FELICE CIRCEO SI RALLENTA TRA PORTO BADINO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE A TERRACINA RALLENTAMENTI IN VIA ROMA TRA LA VIA APPIA ED IL LUNGOMARE MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO PER TECCHIENA IN DIREZIONE FIUGGI

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE

Servizio fornito da Astral