Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DELLE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA, ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL GIUBILIEO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
ALTRE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA VI AREATINA E VIA LAURENTINA, VERSO ROMA
LE ALTRE NOTIZIE
A CAUSA DEL MALTEMPO
LA CIRCOLAZIONE SULLA FERROVIA ROMA-LIDO E’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI PIRAMIDE ED EUR MAGLIANA, NELLE DUE DIREZIONI
PER CONSENTURE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN RAMO CADUTO SULLA RETE ELETTTRICA DELLA LINEA
E SEMPRE A CAUSA DEL MALTEMPO LAZIOMAR INFORMA
SONO SOPPRESSE LE CORSE
#VENTOTENE – #FORMIA ORE 16.15 E 17.30
#FORMIA- #VENTOTENE ORE 18.15
#FORMIA – #PONZA ORE 18.15
#PONZA – #ANZIO ORE 17.30 #PONZA – #TERRACINA ORE 17.00
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PIOGGE SPARSE SUL LAZIO
VENTI FORTI SULLE COSTE TIRRENICHE E NELLE ZONE INTERNE VERSO L’ABRUZZO
ATTENZIONE PER IL VENTO FORTE PER CHI ATTRAVERSA I VIADOTTI E ALL’USCITA DALLE GALLERIE
È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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