Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SI RALLENTA A CAUSA DELLA
PIOGGIA SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PRENESTINA E TUSCOLANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ANCHE SULLA ROMA-TERAMO TRA IL BIVIO PER LA A1 E IL RACCORDO
SEMPRE NELLE DUE
LE ALTRE NOTIZIE
A CAUSA DEL MALTEMPO
LA CIRCOLAZIONE SULLA FERROVIA ROMA-LIDO E’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI PIRAMIDE ED EUR MAGLIANA, NELLE DUE DIREZIONI
PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DI UN RAMO CADUTO SULLA RETE ELETTRICA DELLA LINEA
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR INFORMA CHE A CAUSA DEL MALTEMPO
NON SI EFFETTUERANNO LE CORSE
VENTOTENE – FORMIA DELLE ORE 17.30
PONZA – TERRACINA ORE 17.00
PONZA – ANZIO ORE 17.30
FORMIA- VENTOTENE ORE 18.15
FORMIA – PONZA ORE 18.15
IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CRITICITA’ CODICE ARANCIONE
DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE
SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI DI FORTE INTENSITA’
VENTI FORTI, IN PARTICOLARE SULLE COSTE TIRRENICHE E NELLE ZONE INTERNE VERSO L’ABRUZZO
ATTENZIONE, DUNQUE, PER IL VENTO FORTE PER CHI ATTRAVERSA I VIADOTTI E ALL’USCITA DALLE GALLERIE
È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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