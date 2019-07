Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SI COMLICA LA SITUAZIONE SULLA RETE VIARI ADEL TERRITORIO

COMPLICE IL MALTEMPO

ANNUNCIATO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

E CON CRITICITA’ DA CODICE ARANCIONE

DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE

SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI DI FORTE INTENSITA’

VENTI FORTI, IN PARTICOLARE SULLE COSTE TIRRENICHE E NELLE ZONE INTERNE VERSO L’ABRUZZO

ATTENZIONE, DUNQUE, PER LE FORTI RAFFICHE DI VENTO, IN PARTICOLARE SUI VIADOTTI E ALL’USCITA DALLE GALLERIE

SULLA ROMA-FIRENZE

A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO CODE TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA

SEMPRE SULLA PONTINA CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO DA POMEZIA A TOR DE’ CENCI, IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE ROMA

SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE A TRATTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, VERSO ROMA

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE, A CUASA DEI DANNI PROVOCATI DAL MALTEMPO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA TRA LE STAZIONI ROMA TIBURTINA E CAPENA

STIMATI RITARDI SINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE, SULLA FERROVIA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE, IN PRECEDENZA SOSPESA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DI UN RAMO CADUTO SULLA RETE ELETTRICA DELLA LINEA

E’ RIPRESA TRA LE STAZIONI PIRAMIDE ED EUR MAGLIANA, NELLE DUE DIREZIONI

È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral