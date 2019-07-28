Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI COMLICA LA SITUAZIONE SULLA RETE VIARI ADEL TERRITORIO
COMPLICE IL MALTEMPO
ANNUNCIATO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
E CON CRITICITA’ DA CODICE ARANCIONE
DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE
SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI DI FORTE INTENSITA’
VENTI FORTI, IN PARTICOLARE SULLE COSTE TIRRENICHE E NELLE ZONE INTERNE VERSO L’ABRUZZO
ATTENZIONE, DUNQUE, PER LE FORTI RAFFICHE DI VENTO, IN PARTICOLARE SUI VIADOTTI E ALL’USCITA DALLE GALLERIE
SULLA ROMA-FIRENZE
A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO CODE TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA
SEMPRE SULLA PONTINA CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO DA POMEZIA A TOR DE’ CENCI, IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE ROMA
SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE A TRATTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, VERSO ROMA
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE, A CUASA DEI DANNI PROVOCATI DAL MALTEMPO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA TRA LE STAZIONI ROMA TIBURTINA E CAPENA
STIMATI RITARDI SINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE, SULLA FERROVIA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE, IN PRECEDENZA SOSPESA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DI UN RAMO CADUTO SULLA RETE ELETTRICA DELLA LINEA
E’ RIPRESA TRA LE STAZIONI PIRAMIDE ED EUR MAGLIANA, NELLE DUE DIREZIONI
È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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