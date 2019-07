Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CRITICA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO A CAUSA DEL MALTEMPO

RICORDIAMO L’ALLERTA METEO CON CRITICITA’ CODICE ARANCIONE SUL NOSTRO TERRITORIO

PRUDENZA PER LE PIOGGE SPARSE E LE FORTI RAFFICHE DI VENTO LUNGO LE COSTE TIRENICHE E NEI SETTORI INTERNI, VERSO L’ABRUZZO

ATTENZIONE, DUNQUE, PER LE FORTI RAFFICHE DI VENTO, IN PARTICOLARE SUI VIADOTTI E ALL’USCITA DALLE GALLERIE

DIFFICOLTA’ NEL TRASPORTO FERROVIARIO

RALLENTA L’ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE TRA LE STAZIONI ROMA TIBURTINA E CAPENA

STIMATI RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

RALLENTA ANCHE LA FL1 ROMA-ORTE SEMPRE A CAUSA DEL MALTEMPO

DISAGI ANCHE NEL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIONMAR INFORMA CHE SONO STATE ANNULATE DELLE CORSE TRA IL LITORALE LAZIALE E LE ISOLE PONTINE

MENTRE SULLA A1 ROMA-FIRENZE

AL MOMENTO SONO 6 I CHILOMETRI DI CODA TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE ROMA

QUI LA CAUSA E’ UN MEZZO PESANTE RIBALTATO

SULLA VIA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA VIA DEI RUTULI E LA VIA PONTINA

PROSEGUIAMO SULLA VIA PONTINA CODE PER ALLAGAMENTO, TRA VIALE EUROPA E VIA NETTUNENSE, IN TUTTI I CASI VERSO ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE A TRATTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, VERSO ROMA

È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

