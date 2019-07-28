Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CRITICA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO A CAUSA DEL MALTEMPO
RICORDIAMO L’ALLERTA METEO CON CRITICITA’ CODICE ARANCIONE SUL NOSTRO TERRITORIO
PRUDENZA PER LE PIOGGE SPARSE E LE FORTI RAFFICHE DI VENTO LUNGO LE COSTE TIRENICHE E NEI SETTORI INTERNI, VERSO L’ABRUZZO
ATTENZIONE, DUNQUE, PER LE FORTI RAFFICHE DI VENTO, IN PARTICOLARE SUI VIADOTTI E ALL’USCITA DALLE GALLERIE
DIFFICOLTA’ NEL TRASPORTO FERROVIARIO
RALLENTA L’ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE TRA LE STAZIONI ROMA TIBURTINA E CAPENA
STIMATI RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
RALLENTA ANCHE LA FL1 ROMA-ORTE SEMPRE A CAUSA DEL MALTEMPO
DISAGI ANCHE NEL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIONMAR INFORMA CHE SONO STATE ANNULATE DELLE CORSE TRA IL LITORALE LAZIALE E LE ISOLE PONTINE
MENTRE SULLA A1 ROMA-FIRENZE
AL MOMENTO SONO 6 I CHILOMETRI DI CODA TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE ROMA
QUI LA CAUSA E’ UN MEZZO PESANTE RIBALTATO
SULLA VIA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA VIA DEI RUTULI E LA VIA PONTINA
PROSEGUIAMO SULLA VIA PONTINA CODE PER ALLAGAMENTO, TRA VIALE EUROPA E VIA NETTUNENSE, IN TUTTI I CASI VERSO ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE A TRATTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, VERSO ROMA
È TUTTO DA GINA PANDOLFO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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