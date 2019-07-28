Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CHE HA CONTRIBUITO AD AUMENTARE I DISAGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
CRITICITA’ CODICE ARANCIONE
SONO PREVISTE DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE PROSSIME 18-24 ORE
PIOGGE SPARSE E VENTO FORTE
LUNGO LE COSTE TIRRENICHE E NEI SETTORI INTERNI ADIACENTI ALL’ABRUZZO
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
DIFFICOLTA’ NEL TRASPORTO FERROVIARIO
RALLENTA L’ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE TRA LE STAZIONI ROMA TIBURTINA E CAPENA
STIMATI RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
RALLENTA ANCHE LA FL1 ROMA-ORTE SEMPRE A CAUSA DEL MALTEMPO
PROSEGUONO GLI INTERVENTI DEI TECNICI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER RIPARARE I DANNI FRA ROMA TIBURTINA E ORTE
DISAGI NEL TRASPORTO MARITTIMO
ANNULATE DELLE CORSE, INFORMA LAZIOMAR, TRA IL LITORALE LAZIALE E LE ISOLE PONTINE
TERRACINA PONZA DELLE ORE 20
E LA CORSA PONZA-TERRACINA DELLE ORE 05.30 DI DOMANI MATTINA
SULLA VI APONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CINQUE PODERI E VIA LAURENTINA, VERSO LATINA
SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI ROMA SUD E PIU’ AVANTI IN PROSSIMITA’ DI TOR VERGATA VERSO ROMA
ALTRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO, SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
È TUTTO
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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