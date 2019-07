Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 28 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

CHE HA CONTRIBUITO AD AUMENTARE I DISAGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

CRITICITA’ CODICE ARANCIONE

SONO PREVISTE DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE PROSSIME 18-24 ORE

PIOGGE SPARSE E VENTO FORTE

LUNGO LE COSTE TIRRENICHE E NEI SETTORI INTERNI ADIACENTI ALL’ABRUZZO

E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO

DIFFICOLTA’ NEL TRASPORTO FERROVIARIO

RALLENTA L’ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE TRA LE STAZIONI ROMA TIBURTINA E CAPENA

STIMATI RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

RALLENTA ANCHE LA FL1 ROMA-ORTE SEMPRE A CAUSA DEL MALTEMPO

PROSEGUONO GLI INTERVENTI DEI TECNICI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER RIPARARE I DANNI FRA ROMA TIBURTINA E ORTE

DISAGI NEL TRASPORTO MARITTIMO

ANNULATE DELLE CORSE, INFORMA LAZIOMAR, TRA IL LITORALE LAZIALE E LE ISOLE PONTINE

TERRACINA PONZA DELLE ORE 20

E LA CORSA PONZA-TERRACINA DELLE ORE 05.30 DI DOMANI MATTINA

SULLA VI APONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CINQUE PODERI E VIA LAURENTINA, VERSO LATINA

SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI ROMA SUD E PIU’ AVANTI IN PROSSIMITA’ DI TOR VERGATA VERSO ROMA

ALTRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO, SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

