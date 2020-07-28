Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTRO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO COL GRANDE RACCODO ANULARE DOVE UN INCIDENTE PROVOCA TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRDA A1 E LA LAURENTINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PER CHI VIAGGIA INVECE SULLA CASSIA TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI IN CORSO, TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA VERSO ROMA;
DISAGI SULLA PRENESTINA IN TRATTI SALTUARI TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE ROMA;
SULLA CASILINA FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA TRA TORRE GAIA E L’ALLACCIO COL RACCORDO;
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral