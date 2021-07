Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2021 ORE 07.20 FT

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CODE PER INCIDENTE SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E ALBUCCIONE IN DIREZIONE ROMA

CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA IN ENTRATA TRA PRIMA PORTA E DUE PONTI VERSO IL CENTRO

SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON CODE DA TORRENNOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN INTERNA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

LA LINEA ROMA CIVITA VITERBO RIMANE CHIUSA FINO ALL’8 AGOSTO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO. IL SERVIZIO E’ SOSTITUITO DA BUS IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral