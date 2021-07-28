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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2021 ore 10:30

di - 28 Luglio 2021 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2021 ORE 10.20 FT
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO TORNATO REGOLARE SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE. RITARDI FINO A 45 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
    INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN ENSTERNA PROVOCA CODE TRA CASSIA E SELVA CANDIDA.
    SI RALLENTA SULLA FLAMINIA IN ENTRATA TRA RACCORDO E DUE PONTI VERSO IL CENTRO
    SUL RACCORDO ANCORA RALLENTATO IL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA
    TRAFFICO SCORREVOLE INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO
    SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    LA LINEA ROMA CIVITA VITERBO RIMANE CHIUSA FINO ALL’8 AGOSTO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO. IL SERVIZIO E’ SOSTITUITO DA BUS IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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