Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2021 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2021 ORE 10.20 FT
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO TORNATO REGOLARE SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE. RITARDI FINO A 45 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN ENSTERNA PROVOCA CODE TRA CASSIA E SELVA CANDIDA.
SI RALLENTA SULLA FLAMINIA IN ENTRATA TRA RACCORDO E DUE PONTI VERSO IL CENTRO
SUL RACCORDO ANCORA RALLENTATO IL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA
TRAFFICO SCORREVOLE INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LA LINEA ROMA CIVITA VITERBO RIMANE CHIUSA FINO ALL’8 AGOSTO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO. IL SERVIZIO E’ SOSTITUITO DA BUS IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral