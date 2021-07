Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2021 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2021 ORE 10.20 FT

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO TORNATO REGOLARE SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE. RITARDI FINO A 45 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN ENSTERNA PROVOCA CODE TRA CASSIA E SELVA CANDIDA.

SI RALLENTA SULLA FLAMINIA IN ENTRATA TRA RACCORDO E DUE PONTI VERSO IL CENTRO

SUL RACCORDO ANCORA RALLENTATO IL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA

TRAFFICO SCORREVOLE INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

LA LINEA ROMA CIVITA VITERBO RIMANE CHIUSA FINO ALL’8 AGOSTO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO. IL SERVIZIO E’ SOSTITUITO DA BUS IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral