Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2021 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2021 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO CON A24 ROMA TERAMO DOVE IL TRAFFICO RISULTA BLOCCATO CON CODE DI 3 KM A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO ANULARE: CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA COLOMBO E ARDEATINA Più AVANTI CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA CODE TRA FLAMINA E SALARIA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA

SULLA PONTINA CODE DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR E TRA VIA DEI RUTULI E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE LATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

SULLA PRENESTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA OSTERIA DELL’OSA NEI DUE SENSI

CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E PAVONA E Più A SUD CODE TRA BELLAVISTA E CAMPO DI CARNE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA

