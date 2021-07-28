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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2021 ore 18:45

di - 28 Luglio 2021 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2021 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    APRIAMO CON A24 ROMA TERAMO DOVE IL TRAFFICO RISULTA BLOCCATO CON CODE DI 3 KM A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI DIREZIONE ROMA
    SUL RACCORDO ANULARE: CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA COLOMBO E ARDEATINA Più AVANTI CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    IN INTERNA CODE TRA FLAMINA E SALARIA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA
    SULLA PONTINA CODE DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR E TRA VIA DEI RUTULI E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE LATINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
    SULLA PRENESTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA OSTERIA DELL’OSA NEI DUE SENSI
    CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E PAVONA E Più A SUD CODE TRA BELLAVISTA E CAMPO DI CARNE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    DA FEDERICO DI LERNIA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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