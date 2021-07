Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2021 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A CAUSA DI UN INCENDETE SI STA IN CODE DA FIORENTINI A TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO. CODE PER TRAFFICO INTENSO FA FIORENTINI A TANGEZIALE EST VERSO ROMA

SUL RACCORDO ANULARE: CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA CODE TRA FLAMINA E SALARIA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA

SULLA PONTINA CODE DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR E TRA CASALAZZARA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA

SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI

SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A TIVOLI NEI DUE SENSI

SULLA PRENESTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA OSTERIA DELL’OSA NEI DUE SENSI

CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E PAVONA E Più A SUD CODE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA FEDERICO DI LERNIA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral