Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2021 ORE 20.20

APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA COLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SULLA PONTINA CODE ALTEZZA APRILIA DIREZIONE LATINA

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN IDREZIONE OSTIA

SULLA NETTUNENSE CODE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA LITORANEA DA MARINA DI ARDEA A VIA LIDO DI CASTEL PORZIANO NEI DUE SENSI

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA FL3 ROMA VELLETRI SOSPESA TRA CECCHINA E VELLETRI PER UN INCENDIO IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE FERROVIARIA TRA LANUVIO E VELLETRI.

