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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2021 ore 20:30

di - 28 Luglio 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2021 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA COLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA
    SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    SULLA PONTINA CODE ALTEZZA APRILIA DIREZIONE LATINA
    CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN IDREZIONE OSTIA
    SULLA NETTUNENSE CODE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA LITORANEA DA MARINA DI ARDEA A VIA LIDO DI CASTEL PORZIANO NEI DUE SENSI
    PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA FL3 ROMA VELLETRI SOSPESA TRA CECCHINA E VELLETRI PER UN INCENDIO IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE FERROVIARIA TRA LANUVIO E VELLETRI.
    DA FEDERICO DI LERNIA E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
    Servizio fornito da Astral

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