Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2022 ore 08:45

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE. TRAFFICO AL MOMENTO BLOCCATO SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN ESTERNA, SI PROCEDE IN COLONNA TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA.

RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA;

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA NELLE DUE DIREZIONI.

