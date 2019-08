Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 28 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI

IN PRIMO PIANO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, SI E’ INFATTI VERIFICATO UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO BLOCCATO A PARTIRE DA TOGLIATTI.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.

