Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 28 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
CODE A TRATTI ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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