Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 28 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA.

PER TRAFFICO SI RALLENTA POI SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA SEMPRE NEI DUE SENSI.

SULLA SR82 DELLA VALLE DEL LIRI INIZIERANNO DOMANI 29 AGOSTO E PROSEGUIRANNO FINO AL 20 SETTEMBRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL; PERTANTO ISTITUITO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA I KM 82 E 102, IN TRATTI SALTUARI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DEI COMUNI DI CEPRANO, ARCE, SAN GIOVANNI INCARICO E PICO; I CANTIERI SARANNO ATTIVI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ IN FASCIA ORARIA 7:00 – 18:00. INOLTRE, IN PROSSIMITA’ DEI CANTIERI VERRÀ RIDOTTO IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ A 30 KM/H,

PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral