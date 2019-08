Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 28 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUSOTRADE DELLA REGIONE.

QUALCHE PROBLEMA SULLA PRENESTINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA PONTE DI NONA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA SEMPRE NEI DUE SENSI.

SULLA SR82 DELLA VALLE DEL LIRI INIZIERANNO DOMANI 29 AGOSTO E PROSEGUIRANNO FINO AL 20 SETTEMBRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL; PERTANTO ISTITUITO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA I KM 82 E 102, IN TRATTI SALTUARI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DEI COMUNI DI CEPRANO, ARCE, SAN GIOVANNI INCARICO E PICO; I CANTIERI SARANNO ATTIVI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ IN FASCIA ORARIA 7:00 – 18:00. INOLTRE, IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI VERRÀ RIDOTTO IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ A 30 KM/H,

