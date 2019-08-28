Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 28 AGOSTO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLS RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
MENTRE SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA, QUI PER LAVORI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE NELLA STAZIONE DI ROVIANO
FINO A DOMANI, GIOVEDI’ 29 AGOSTO
I TRENI POTRANNO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O VARIAZIONI DI ORARIO
PER LO STESSO MOTIVO LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
SULLE LINEE FL4 ROMA-ALBANO
ED FL6 ROMA-CASSINO
LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA, RISPETTIVAMENTE TRA CIAMPINO E ALBANO
E TRA CIAMPINO E COLLEFERRO
PER ENTRAMBE LE LINEE FINO A DOMENICA PRIMO SETTEMBRE
IL SERVIZIO E’ GARANTITO IN TUTTI I CASI DA BUS SOSTITUTIVI
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral