Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 15:30

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLS RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

MENTRE SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA, QUI PER LAVORI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO

PER LAVORI DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE NELLA STAZIONE DI ROVIANO

FINO A DOMANI, GIOVEDI’ 29 AGOSTO

I TRENI POTRANNO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O VARIAZIONI DI ORARIO

PER LO STESSO MOTIVO LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

SULLE LINEE FL4 ROMA-ALBANO

ED FL6 ROMA-CASSINO

LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA, RISPETTIVAMENTE TRA CIAMPINO E ALBANO

E TRA CIAMPINO E COLLEFERRO

PER ENTRAMBE LE LINEE FINO A DOMENICA PRIMO SETTEMBRE

IL SERVIZIO E’ GARANTITO IN TUTTI I CASI DA BUS SOSTITUTIVI

