Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 28 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO DELLE CODE PER LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA,

CODE ANCHE A GROTTAFERRATA SU VIALE VITTORIO VENETO TTA VIA VECCHIA DI VELLETRI E LARGO SQUARCIARELLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA SORA FROSINONE CODE TRA VIA CASILINA E L’USCITA ALATRI FIUGGI IN DIREZIONE DI SORA, ATTENZIONE AI CANTIERI MOBILI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE ATTIVI IN TRATTI SALTUARI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO

PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE NELLA STAZIONE DI ROVIANO

FINO A DOMANI, GIOVEDI’ 29 AGOSTO, I TRENI POTRANNO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O VARIAZIONI DI ORARIO

SEMPRE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

SULLE LINEE FL4 ROMA-ALBANO

ED FL6 ROMA-CASSINO

LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA, RISPETTIVAMENTE TRA CIAMPINO E ALBANO

E TRA CIAMPINO E COLLEFERRO

PER ENTRAMBE LE LINEE FINO AL PRIMO SETTEMBRE, IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

